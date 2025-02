Encruzilhada do Sul investirá R$ 1,6 milhão em escolas

A Prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, irá investir R$ 1,6 milhão em educação entre material escolar e uniformes. Só nesse início do ano, serão aplicados R$ 560 mil para que os 2,8 mil estudantes da rede pública municipal consigam arcar com as despesas de material escolar. Através do Programa Realiza Mais Educação, os alunos recebem uma espécie de cartão de crédito para adquirirem o material escolar no comércio local, incentivando assim a economia do município. Cada um tem direito a um auxílio de R$ 200 por semestre.