Pesca esportiva ganha complexo na cidade de Gramado

Gramado passa a contar com um novo atrativo neste mês de fevereiro. A Arena SG. na Serra Grande, funciona aos finais de semana, com foco nos aficionados pela pesca esportiva. Em uma área de 20 mil metros quadrados, o espaço conta com três açudes com mais de mil metros cada um. Os açudes contam com espécies como tilápias, carpas e bagres.

Além de passar o dia pescando, os visitantes também poderão fazer seu churrasco no local. Parrillas e cerca de 20 churrasqueiras estarão disponíveis. Basta os visitantes levarem seus insumos, como carne e carvão, e usar as churrasqueiras e estrutura do complexo. Também será liberado ao visitante levar suas bebidas para uso durante a estada.

O complexo também possui cinco cabanas para hospedagem, quadras esportivas, heliponto, espaço para eventos, pergolados e bancos, além de estacionamento incluso. Uma loja da SG Facas com produtos de cutelaria também funcionará no local. O espaço também terá fogo de chão.

O valor da diária é de R$ 30 por pessoa e o valor do peixe pescado será de R$ 25 o quilo.