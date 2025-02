Taquari registra recuperação do saldo de emprego após a pandemia de covid-19

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados no final de janeiro, mostram que Taquari teve saldo positivo na geração de emprego em 2024. Foram 2.711 admissões e 2.587 desligamentos, com saldo positivo de 124 empregos. Esse é o melhor desempenho do município após a pandemia de covid-19. A série histórica do Portal do Novo Caged reúne dados desde o ano de 2020.

Em 2024, em Taquari, o setor de serviços foi o que teve melhor saldo com 90 admissões a mais do que demissões. A indústria e a agropecuária também tiveram saldo positivo, com resultado 53 e 1, respectivamente. Já os setores da construção e do comércio fecharam o ano negativos, com resultados -2 e -18, respectivamente.

Outro resultado positivo para o município é o aumento no estoque do emprego. Em 2020, quando iniciou a pandemia de covid-19, causando grande efeito no mercado de trabalho, eram 5.250 pessoas com vínculo celetista ativo. Os dados de 2024, mostram aumento de 3%. "Interessante é que em 2020, tínhamos uma empresa prestadora de serviços com muitos empregados. De lá pra cá, a empresa encerrou suas atividades. Perdemos cerca de 700 empregos, mas foram recuperados por outras atividades empresariais e ainda aumentamos mais 162 no estoque", destaca o prefeito André Brito.

