Nesta sexta-feira (14), às 19h, a Praça Coração de Maria, um dos principais pontos de encontro de Esteio, vai virar uma sala de cinema com a exibição do filme Meu Amigãozão, voltado para o público infantil. O objetivo do evento "Sessão de Cinema - Volta às Aulas", promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer (SMCEL) em parceria com a unidade de Canoas do Serviço Social do Comércio (Sesc), é estimular a imaginação dos pequenos, oferecer uma opção de lazer para as crianças - e também para esteienses de todas as idades, além de fortalecer os laços entre a comunidade esteiense. A entrada é gratuita. Os 11 mil estudantes da Rede Municipal de Educação voltam às aulas no dia 20 de fevereiro. Três dias antes, os professores serão recepcionados pela SME em uma festa, com direito a coquetel e show da banda DeClassic, no Centro de Eventos Klein Ville, no Centro de Esteio,