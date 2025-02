Verão de Picada Café tem atividades para toda a família

Nesta sexta-feira (14), acontece a abertura do 9º Verão em Picada Café no pavilhão de eventos do Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn do município. Da programação constam espetáculos de música nacional e internacional dos anos 80 e 90, com a banda The Best Groove e o DJ Marcelo Klein. Serão três finais de semana de atividades e cerca de vinte atrações diferentes, incluindo música, caminhadas, atividades físicas, encontro de motos, cinema e muita diversão ao ar livre para aproveitar o melhor do verão.

No sábado (15), a programação inicia à tarde no Morro do Vento, ponto turístico da cidade. No local, estará disponível a prática de rapel, com inscrições prévias pelo site www.picadacafe.rs.gov.br. A saída dos participantes ocorrerá do Parque Jorge Kuhn, às 12h45min. A partir das 15h, a academia MMT Fitness convida todos para uma sessão de exercícios no parque. O dia termina com um luau com a dupla Só2.