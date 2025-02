Prefeito de Parobé recebe em Brasília o Selo Ouro de Alfabetização do MEC

Parobé recebeu o Selo Ouro de Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC), alcançando nota máxima na avaliação nacional. A premiação foi entregue ao prefeito Gilberto Gomes nesta segunda-feira, 10, em Brasília, durante a cerimônia do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

Para o prefeito Gilberto Gomes, que esteve acompanhado na premiação pelo seu vice-prefeito Adriano Azeredo, esse reconhecimento demonstra o impacto positivo dos investimentos feitos na educação do município. "Essa conquista é um reflexo do compromisso com o ensino de qualidade em Parobé que ocorreu na gestão anterior e que seguimos agora. Para isso, estamos investindo fortemente para garantir que nossas crianças e jovens tenham todas as condições de aprendizado. Só com recursos próprios, destinamos cerca de R$ 800 mil para a entrega de kits escolares completos, beneficiando mais de 7.500 alunos, da Pré-Escola ao 9º ano. Nossa gestão seguirá priorizando a educação e garantindo um futuro melhor para as novas gerações", destacou o prefeito.



O Selo Ouro de Alfabetização reconhece práticas de gestão pública alinhadas às diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Compromisso Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (CNCA). A avaliação leva em conta cinco dimensões essenciais: políticas estruturantes, integração estadual, políticas de alfabetização, formação docente e materiais didáticos.



