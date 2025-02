Prefeitura e Sistema S realizam Feirão de Empregos em Alvorada

A prefeitura de Alvorada lançou, nesta terça-feira (11), o projeto Feirão de Empregos. O anúncio ocorreu no Ginásio Municipal (av. Presidente Vargas, 3290). Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SMDE), em parceria com o Sistema S (Sesc e Senac), a iniciativa já tem dois eventos programados. O primeiro deles acontecerá em 18 de fevereiro com vagas para diferentes setores do comércio. O segundo, em 20 de fevereiro, será um momento especial para pessoas com deficiência, reabilitados do INSS e transplantados.