Município de Garibaldi ganha Escola da Inovação

Estão abertas as inscrições para a primeira turma da Escola da Inovação, em Garibaldi. Lançada nesta semana, a escola é formada pelo Instituto Hélice, o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e o Centro Universitário Uniftec. Nesta edição, a Escola também conta com a parceria da Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul (Fisul) e do Apeme Colab Centro de Inovação, vinculado à Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme).

Os encontros ocorrem de forma presencial, com aulas às terças-feiras, das 18h30min às 21h30min. Para participar é necessário ter idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.escoladainovacao.com. A formação conta com também com especialistas convidados, abordando conteúdos como Futuros, Lean Startup, ESG, Métodos Ágeis e Prototipagem, entre outros. Durante o programa, os alunos desenvolvem projetos para solucionar desafios enfrentados por empresas e pela sociedade, resultando em propostas de negócios inovadoras e estruturadas para o mercado.