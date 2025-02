Cooperativa Vinícola Aurora celebra 94 anos com investimentos em inovação do campo à indústria

Maior empresa do setor no Brasil tem 1.100 famílias associadas e emprega 550 funcionários, em três unidades em Bento Gonçalves e Pinto Bandeira. Em cinco anos companhia aportou mais de R$ 130 milhões no aprimoramento de processos de elaboração

A Cooperativa Vinícola Aurora comemora neste mês de fevereiro seus 94 anos reafirmando seu compromisso com a inovação, a excelência e a sustentabilidade na produção de vinhos, espumantes e sucos. Maior e uma das mais antigas vinícolas do Brasil, a cooperativa se consolida como referência no setor vitivinícola nacional, investindo continuamente em tecnologia para aprimorar processos no campo e na indústria.

A modernização das linhas de produção e a adoção de técnicas inovadoras aliam tradição e tecnologia para preservar a autenticidade dos produtos. Nos últimos quatro anos, a Aurora destinou cerca de R$ 110 milhões a melhorias estruturais, e em 2025 outros R$ 25 milhões serão investidos, somando mais de R$ 130 milhões para a qualificação permanente nos processos de elaboração.

Entre os avanços, destacam-se a aquisição de 47 tanques de aço inox de 500 mil litros para vinhos e sucos de uva, quatro ovos de concreto para vinificação, 10 autoclaves para espumantes, além da modernização da linha de sucos e a instalação de uma linha Tetra Pak de 1,5 litro com capacidade para sete mil unidades por hora. Além disso, foi adquirida nova envasadora de Keep Cooler, que ampliou de 12 mil garrafas por hora para 18 mil.

Com o avanço da automatização industrial, além de melhorar a qualidade e segurança dos produtos, a capacidade total de armazenamento da Aurora cresceu de 85 milhões de litros em 2021 para 92 milhões em 2024.

Atualmente, a Aurora reúne 1.100 famílias de viticultores cooperados, de pequenas propriedades, distribuídos em 11 municípios da Serra Gaúcha, e conta com 550 funcionários em suas três unidades localizadas em Bento Gonçalves e Pinto Bandeira (RS). A modernização da viticultura também tem sido um dos focos estratégicos da cooperativa, que implementa práticas sustentáveis, automação e digitalização de processos para garantir maior eficiência e qualidade na produção.

"Chegar aos 94 anos com a força e a representatividade da Aurora é motivo de grande orgulho. Seguimos investindo em inovação, tecnologia e sustentabilidade para fortalecer ainda mais nossa posição no setor vitivinícola brasileiro e levar ao consumidor produtos de alta qualidade", enaltece Renê Tonello, presidente da Cooperativa Vinícola Aurora.

Tecnologia inicia no campo

O investimento em tecnologia tem transformado a viticultura na Aurora. O uso de estações meteorológicas, drones, cadernos de campo digitais e colheita mecanizada permitem um monitoramento mais preciso dos vinhedos, otimizando o cultivo e a colheita das uvas. Além disso, a cooperativa investe constantemente em pesquisas para o desenvolvimento de novas variedades, técnicas mais sustentáveis e na projeção antecipada da safra, garantindo previsibilidade e inovação no setor.

A preocupação com o meio ambiente, que começa no cultivo, também se estende à indústria. Entre as ações estão a adoção de embalagens mais sustentáveis, de tecnologias que geram menos desperdícios e aquisição de empilhadeiras elétricas e caldeiras de energia limpa.

Recentemente, a Aurora ampliou seu Centro de Distribuição no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, um projeto que recebeu R$ 14 milhões em investimentos. Além de otimizar a logística, a operação reduziu em 30% o fluxo de caminhões entre as unidades industriais e possibilitou a substituição das empilhadeiras a combustão por modelos elétricos, contribuindo para a redução da pegada de carbono da empresa. Com a expansão, a capacidade de estocagem triplicou, passando de 583 mil para 2 milhões de caixas de produtos vinícolas.

De acordo com o presidente da Cooperativa Vinícola Aurora, em 2025, a companhia continuará investindo em inovação e tecnologia para consolidar e expandir sua presença no mercado, não apenas com o desenvolvimento de novos produtos e embalagens, mas também na ampliação da sua atuação digital.

"No e-commerce próprio, os investimentos serão direcionados à otimização de processos, aprimoramento da experiência do consumidor e integração digital. A automatização proporcionará mais agilidade, precisão de informações e redução de custos, além de diminuir o consumo de papel, alinhando-se às práticas sustentáveis", compartilha Tonello.

Dentro da cooperativa ainda foram estruturadas novas áreas estratégicas, como os setores de Sustentabilidade, Compliance, Suprimentos e Desenvolvimento de Produto, o que reforça a sua atuação alinhadas à agenda ESG e às melhores práticas de mercado.

Rumo ao centenário

A Aurora segue rumo ao centenário renovando o compromisso para um futuro organizacional cada vez mais eficiente, responsável, sustentável e cooperativista. Além de uma série de iniciativas permanentes que estão sendo desenvolvidas gradativamente em seus processos, a Aurora é norteada pelo Planejamento Estratégico, com as ações que vão conduzir a companhia até 2028.

A cooperativa desenvolve, ainda, uma série de iniciativas em seus processos para estar alinhada às melhores práticas de mercado, de compliance e de sustentabilidade. Entre as medidas está o aperfeiçoamento do programa de Boas Práticas Agrícolas (BPA), com capacitações, orientações e inspeções dos cooperados, em 11 municípios da Serra Gaúcha, e ações voltadas para ESG e compliance.

Sobre a Cooperativa Vinícola Aurora

Líder nacional nas categorias de vinhos finos, suco de uva integral e coolers, a Aurora é a maior vinícola do Brasil. Composta por cerca de 1.100 famílias cooperadas na Serra Gaúcha, tem uma área cultivada de 3.000 hectares, processando anualmente entre 10% e 15% da safra de uvas do Rio Grande do Sul.

A cooperativa tem um portfólio de 220 itens, divididos em 13 linhas. Os rótulos da marca são comercializados para todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, além de estarem presentes em outros 17 países.

Legendas 1-2: "Chegar aos 94 anos com a força e a representatividade da Aurora é motivo de grande orgulho", enaltece Renê Tonello, presidente da Cooperativa Vinícola Aurora.

Legenda 3: Em 2024, Aurora adquiriu 47 novos tanques de aço inox de 500 mil litros para vinhos e sucos de uva.

Legenda 4: Além da modernização da linha de suco de uva, Aurora instalou uma linha Tetra Pak de 1,5 litro com capacidade para sete mil unidades por hora.

Legenda 5: Com investimento de R$ 14 milhões, Aurora ampliou seu Centro de Distribuição. Operação reduziu em 30% o fluxo de caminhões, possibilitou o uso de empilhadeiras elétricas e triplicou a capacidade de estocagem, passando de 583 mil para 2 milhões de caixas de produtos vinícolas.

Legenda 6-7: Estações meteorológicas, drones, cadernos de campo digitais e colheita mecanizada estão entre as inovações adotadas pela Aurora no campo.

