Técnicos recebem capacitação sobre fauna de Gramado

A prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, promoveu, na última semana, uma capacitação teórico-prática sobre Levantamento de Fauna Silvestre no Parque dos Pinheiros. A atividade foi voltada a analistas ambientais do meio biótico que atuam nos órgãos ambientais, visando o aprimoramento e atualização sobre as técnicas de monitoramento da fauna silvestre no licenciamento ambiental.

A instrução foi conduzida pelo biólogo Paulo F. Kuester e pela bióloga Mariane Engler, especialistas na área, e contou com a participação de servidores de todos os órgãos ambientais da região e, também, de um representante do Ministério Público. O treinamento abordou métodos de levantamento, uso de equipamentos, análise de dados e uma prática de campo simulando levantamentos em áreas naturais.

O Parque Natural Municipal dos Pinheiros, onde foi realizada a capacitação, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. As visitações no local são restritas a atividades de ecoturismo e pesquisa, sempre com acompanhamento técnico.

A Secretaria do Meio Ambiente realiza outras atividades no Parque, voltadas à educação ambiental e pesquisa científica. Além disso, o parque também está sob monitoramento do governo estadual e, em breve, receberá o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) da Região das Hortênsias. A estrutura deverá se tornar referência para o atendimento e reabilitação de animais silvestres. A parceria com o Estado foi assinada em setembro do ano passado.