Equipe da dor passa a atender na TeleOnco do hospital da UFPel

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), passou a oferecer, desde o final de janeiro, o serviço TeleOnco - Equipe da Dor. Direcionado aos pacientes atendidos na Unidade de Oncologia (UONC) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a ferramenta permite realizar consultas à distância, proporcionando maior qualidade de vida e evitando deslocamentos. A chefe da Unidade de E-saúde, Lauren Sallaberry Ferreira Stefanello, explicou que o "TeleOnco foi idealizado para dar suporte aos pacientes com dor oncológica, permitindo o acompanhamento remoto quando necessário e evitando deslocamentos. Segundo Lauren, a iniciativa viabiliza a continuidade do tratamento com os mesmos profissionais que já acompanham o paciente.

A chefe da UONC, Cristiane Petrarca, reforçou que "o manejo da dor crônica no paciente oncológico pode ser extremamente complexo e precisar de vários ajustes e adequações ao longo do percurso. Esses pacientes precisam ser avaliados: eventualmente, semanalmente ou até em períodos mais curtos". Além disso, a mobilidade num paciente debilitado e com dor sempre é mais difícil para um atendimento adequado.

O serviço é importante para pacientes em tratamento radioterápico ou quimioterápico, que frequentemente apresentam dores oncológicas. A triagem define se o atendimento será presencial ou remoto.

"As primeiras consultas realizadas por meio do TeleOnco foram muito bem recebidas, tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais envolvidos. Os feedbacks indicam que a plataforma possibilita um cuidado mais rápido e efetivo, permitindo uma abordagem personalizada para cada paciente", compartilhou a médica especialista em dor, Elisa Bertoldi .Ela explicou a dinâmica das teleconsultas, com abordagens que permitam acolhimento e humanização do atendimento. "A orientação prévia sobre a dinâmica da teleconsulta, a criação de um ambiente tranquilo e a garantia de tempo suficiente para tirar dúvidas também contribuem para a eficácia do atendimento".

O HE-UFPel, desde março de 2024, utiliza o Sistema de Telemedicina e Telessaúde (STT), que viabiliza consultas remotas pelo SUS. Além do TeleOnco, novos serviços serão inaugurados em breve. Atualmente, atende 150 leitos domiciliares, ampliando o alcance do cuidado.