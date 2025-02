Hospital em Bento é referência no tratamento do câncer

Referência para 22 municípios da região da Serra, o Instituto do Câncer do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, ultrapassou em 2024 as 26 mil sessões de tratamento. Ao todo, foram 10.336 sessões de radioterapia e 15.536 sessões de quimioterapias. Além disso, no ano passado, o Instituto do Câncer apresentou uma média mensal de 1.829 consultas e revisões no setor de quimioterapia, além de 3255 consultas e revisões radioterápicas, garantindo uma média de 271 por mês.

O Tacchini realiza também o Projeto Pacientes Parceiros. Em 2024, segundo ano de atuação, a ação impactou mais de 3,6 mil pacientes. Inédito no Brasil, o programa tem o objetivo de facilitar o compartilhamento de experiências entre pacientes que estão enfrentando o tratamento contra o câncer, oferecendo uma perspectiva realística de alguém que já passou ou está passando pelos mesmos desafios.

Durante o último ano, o Instituto implementou o Tumor Board, uma reunião em que profissionais de diferentes áreas da saúde, incluindo médicos e membros da equipe multiprofissional, se reúnem para discutir casos clínicos relacionados aos casos em tratamento na instituição.

O Instituto do Câncer do Tacchini possui área de 1.500m², divididos entre os setores de quimioterapia, radioterapia, ambulatórios, além da sede do Tacchini Instituto de Pesquisa.