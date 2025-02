Prefeitura de Esteio irá regularizar casas de 260 famílias

Em uma reunião realizada no Centro de Convivência Território de Paz, no Parque Primavera, em Esteio, moradores da Vila Barreira e da Travessa Jorge de Souza Moraes conheceram o projeto de regularização fundiária que será realizado nas duas comunidades e que vai beneficiar cerca de 260 famílias. Durante o encontro, técnicos da Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda, empresa com sede em Caxias do Sul, contratada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) para execução do projeto, explicaram como será o cronograma das atividades que vai garantir a posse dos imóveis através da entrega das matrículas devidamente registradas em cartório.

Nas próximas semanas, funcionários da consultoria, devidamente identificados por crachás e usando uniformes, vão visitar as casas dos moradores para fazer os cadastros das famílias contempladas. Para dar andamento ao processo, é importante que se tenha em mãos os documentos pessoais atualizados, como certidões de nascimento e casamento, e que comprovem a compra dos imóveis (veja lista abaixo). Além das visitas domiciliares, a Garden vai realizar mutirões de cadastramento, em datas a serem definidas.

Com investimento que ultrapassou R$ 4,86 milhões do município, as intervenções contemplaram a instalação de redes de drenagem, recuperação de margens do Arroio Sapucaia, pavimentação e sinalização viária.