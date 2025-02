O projeto MudaMundo 2025 abre nesta quarta-feira (12) em Jaquirana, com patrocínio Randoncorp. As atividades gratuitas têm oficinas para professores da rede pública, para professores de Jaquirana e duas oficinas em São José dos Ausentes. Não é necessário inscrição prévia. Além das oficinas de sensibilização, que têm o objetivo de colaborar com os educadores no resgate de valores em sala de aula, o projeto contempla ainda a distribuição de livros da série MudaMundo, de autoria de Caio Riter, para as bibliotecas, cadernos com sugestões de atividades para o professor, e apresentações teatrais. As sessões do teatro, encenadas pelo grupo mineiro Real Fantasia, com direção de Érica Lima, serão realizadas em março. A iniciativa aposta no fomento do protagonismo infantil e no papel disseminador de bons exemplos do professor.