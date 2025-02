Secretaria de São Leopoldo atualiza cadastro de artistas locais

A Secretaria de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo (Secult) está atualizando o cadastro de artistas da cidade, que atuam nas diversas áreas, como artes visuais, música, dança, teatro, cinema, circo, literatura, fotografia e histórias em quadrinhos. O cadastramento é feito de modo online ou diretamente na Secretaria. O formulário específico deve ser preenchido, assim como deve ser apresentado o portfólio (físico ou digital) que comprove pelo menos três meses de atuação na área cultural. Para fazer o cadastro online há o prazo até o dia 20 de fevereiro, já o cadastramento presencial seguirá diretamente na Secult.

"O objetivo desta ação é mapear os profissionais da área cultural e fortalecer o setor, garantindo que os fazedores de cultura do município sejam reconhecidos e possam ser incluídos em futuras iniciativas e projetos", destaca a secretária de Cultura e Relações Internacionais, Lionella Goulart.

Os interessados devem fornecer informações básicas, como nome completo, nome artístico (se houver), e-mail e telefone. Além disso, é necessário escolher a forma de comprovação de carreira artística, que pode ser feita por meio de um portfólio físico ou digital.

O portfólio deve conter uma biografia, com informações pessoais e profissionais, incluindo inspirações e trajetória na área cultural, e amostras de trabalho, com uma seleção das melhores produções do artista, destacando qualidade, relevância e diversidade.

Se a opção for um portfólio digital, o link deve ser inserido diretamente no formulário. Já os artistas que preferirem entregar a versão física devem informar essa escolha na carta de apresentação e levar o material até a Secretaria de Cultura, localizada na Rua Osvaldo Aranha, 934 - Centro, São Leopoldo.

Os artistas interessados devem garantir que todas as informações estejam corretas e que o portfólio enviado represente bem seu trabalho. Essa é uma oportunidade importante para se conectar com a rede cultural da cidade e fortalecer sua presença no cenário artístico de São Leopoldo.

Mais informações podem ser tidas pelo telefone (51) 2200-0529, de segunda a sexta, das 08h30 às 14h30.