Inicia obra de pavimentação da avenida que conecta regiões da praia de Torres

Na última quinta-feira (6), o prefeito Delci Dimer, acompanhado do vice-prefeito André Pozzi, dos secretários de Planejamento e Participação Cidadã, Guilherme Biasi e Obras e Serviços Públicos, Dilson Boaventura, além do engenheiro civil Rubem Silveira, vistoriou o início da pavimentação da Avenida Interpraias. A ação marca o avanço de um projeto prioritário para a infraestrutura do município, promovendo melhorias na mobilidade urbana e segurança viária para moradores e turistas.

A via, que conecta regiões importantes da cidade, receberá serviços de sinalização e asfalto, beneficiando diretamente centenas de pessoas. O prefeito destacou que a obra é fruto de planejamento conjunto e diálogo com a comunidade: "Esta pavimentação reflete nosso compromisso com o desenvolvimento ordenado e a qualidade de vida. É um investimento que impactará positivamente o dia a dia de todos".

Outros 60 quilômetros de asfalto também serão restaurados na Interpraias, no Litoral Norte. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) deve concluir as obras antes da temporada de verão 2020-2021. As frentes de serviço estão concentradas em Cidreira e Nova Tramandaí. No primeiro trecho, remendos profundos são executados.