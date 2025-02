Alunos de escolas estaduais começam a receber os novos kits de uniformes a partir desta segunda-feira

A partir de segunda-feira (10), as escolas estaduais começam a receber os kits dos uniformes escolares para os estudantes. A iniciativa prevê um investimento de cerca de R$ 208 milhões do Governo do Estado para a confecção e distribuição de mais de 7 milhões de peças, que serão entregues em sua totalidade nas 2.320 instituições de ensino da Rede Estadual até o final de março.

Para organizar a logística das entregas, a Secretaria da Educação (Seduc) preparou um manual de orientações aos gestores de escola, com instruções sobre a confirmação de recebimento das peças, gestão de estoque, além do armazenamento das peças e regras de confirmação do recebimento por parte dos estudantes e responsáveis.

A primeira remessa será com as peças de verão: duas camisetas brancas de manga curta, uma camiseta verde de manga curta e uma bermuda. A única exceção é para os estudantes contemplados com o kit 2, destinado à Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Profissional Concomitante ou Subsequente, não receberão a bermuda.

O ato de apresentação das peças, em 2024, contou com as presenças do governador, da secretária de Educação e de estudantes.