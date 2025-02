Sobe para 84 o número de pontos próprios para banho no Estado

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (07/02/2025), o oitavo boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025. Na 12ª semana de monitoramento do projeto, considerando os resultados das cinco semanas anteriores, dos 93 pontos analisados, no litoral e no interior, 84 estão próprios para banho e nove estão impróprios para receber banhistas. Conforme as informações do boletim atual, os 34 pontos do Litoral Norte estão aptos a receber os banhistas. Da mesma forma, pela primeira vez na temporada 2024-2025 todos os pontos analisados em Pelotas aparecem com o status de próprio para banho.

Confira os pontos que estão impróprios para banho nesta semana:

Entra para a lista de impróprio, pela primeira vez, o balneário Pontal, na Lagoa Mirim, em Arroio Grande. Já a Praia Recanto das Mulatas, no Lago Guaíba, em Barra do Ribeiro, continua com água imprópria para banho desde o primeiro boletim, figurando nas oito listas divulgadas até agora. Os demais pontos, seguem impróprios desde o boletim sete, pelo menos. Conforme os resultados das análises, os pontos em Tapes apresentaram nível de cianobactérias acima de 50.000 cél/ml.

Apesar de não figurar na lista de impróprio deste boletim, a Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, já apresenta coloração esverdeada e, em razão dessa característica, a Fepam orienta a população a evitar o banho. A coloração é característica em locais com proliferação das algas. As cianobactérias - micro-organismos (algas azuis) são potencialmente produtores de toxinas. Em condições ideais (concentrações de Nitrogênio e Fósforo aumentadas, somadas a temperaturas elevadas e à disponibilidade de luz), as cianobactérias reproduzem-se de maneira exagerada, causando florações.

A Fepam dá recomendações, como evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos.