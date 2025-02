Parobé festeja saldo positivo na geração de empregos

O município de Parobé finalizou o ano de 2024 com um resultado extremamente positivo na geração de empregos, conquistando o primeiro lugar no Vale do Paranhana e a 20ª posição em todo o Rio Grande do Sul. A cidade ficou atrás apenas de grandes centros urbanos como Porto Alegre, Canoas e Santa Maria.

Ao longo do ano, Parobé registrou um saldo positivo de 720 novas vagas de emprego, consolidando-se como um dos municípios que mais impulsionaram a economia gaúcha. Apenas no mês de dezembro, foram criadas 101 novas oportunidades de trabalho, reforçando o crescimento contínuo do setor produtivo local.

O prefeito Gilberto Gomes comemorou o resultado e destacou o compromisso da gestão em fortalecer ainda mais a geração de empregos. "Esse saldo positivo é reflexo do trabalho que vem sendo realizado para atrair empresas, fomentar o crescimento e criar mais oportunidades para a nossa população. Vamos seguir avançando, investindo no desenvolvimento e quebrando novos recordes", afirmou.