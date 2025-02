Dnit entrega melhorias em São Luiz Gonzaga

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu, em São Luiz Gonzaga, a implantação da interseção tipo rótula fechada no entroncamento do km 566, da BR-285/RS contam com um novo acesso ao município. Foi concluída. O acesso secundário integra as obras em andamento de melhorias em pontos críticos da via, proporcionando mais segurança ao tráfego local.

Foram investidos pelo Governo Federal aproximadamente R$ 2,9 milhões na obra que faz parte do contrato de manutenção e conservação da BR-285/RS. O acesso soma-se a outras melhorias que vêm sendo executadas. Está sendo realizada outra interseção no acesso à Caibaté (km 537,8), além de reabilitação do pavimento em uma extensão de 10 quilômetros com nova camada asfáltica entre o km 530,9 e o km 540,9.