Capão do Leão prepara abertura da colheita do arroz

A 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, que ocorre de 18 a 20 de fevereiro na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), contará com uma programação diversificada, abordando desde desafios da cadeia produtiva até inovações tecnológicas e oportunidades de mercado. Entre os destaques da programação estão momentos já tradicionalmente esperados para o evento, como a reunião da Câmara Setorial do Arroz e o Fórum Duas Safras.

No dia 18 pela manhã, será realizada a reunião da Câmara Setorial do Arroz. O presidente da Câmara, Henrique Dornelles, destaca a importância do início do período comercial da safra e trará previsões assertivas sobre o volume de produção. "A Câmara Setorial tradicionalmente marca o início do período comercial, pois traz um panorama mais preciso da produção, com alguns estados já colhendo. Neste ano, teremos a presença do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, reforçando a importância do debate", diz.

Entre os temas centrais, Dornelles destaca a rastreabilidade na cadeia do arroz, um assunto que "possivelmente será uma exigência do governo nos próximos anos, como já ocorre em outras cadeias produtivas, incluindo bovinocultura e suinocultura". Ele também abordou os impactos das recentes medidas do governo, como a tentativa de importação de arroz de fora do Mercosul e a ação dos contratos de opção, que geraram queda nos preços. "Essas ações intervencionistas trouxeram reflexos diretos no mercado, reduzindo os preços do arroz em pelo menos R$ 10,00, demonstrando a sensibilidade do setor e a força do varejo na formação dos preços", explica.

No dia 20, acontecerá o Seminário Duas Safras - Etapa Sul, promovido pelo Senar. Para o superintendente do Senar do RS, Eduardo Condorelli, o evento fortalece a agricultura e o desenvolvimento do Bioma Pampa.

"A Abertura da Colheita é uma grande oportunidade para o crescimento do setor e a qualificação dos produtores. Participamos deste evento não apenas para fortalecer a cadeia produtiva, mas para evidenciar o potencial da agricultura no Estado. O Bioma Pampa ocupa dois terços do território gaúcho e representa uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil, com infraestrutura suficiente para abastecer tanto o mercado interno quanto às exportações via Porto de Rio Grande", observa.

O evento é realizado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e correalização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).