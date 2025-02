IFRS oferece vagas em cursos gratuitos em todos os campi

Estão abertas as inscrições para em curso técnico ou superior de graduação gratuito no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). São 1.344 vagas não preenchidas para o primeiro semestre.

Há opções em todos os 17 campi: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. Todos os cursos são presenciais, com exceção do curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Multimeios Didáticos do Campus Osório que é na modalidade de Educação a Distância (EaD).

A ocupação das vagas será por ordem de inscrição e para realizá-la o candidato precisará enviar os documentos necessários pelo site ingresso.ifrs.edu.br. Não será cobrada taxa de inscrição, que irão até o dia 13 de fevereiro.