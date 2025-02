CAXIAS DO SUL

Interessados em ingressar no mercado de trabalho, seja para vagas efetivas ou estágio, o Programa UCS Carreiras começa 2025 com mais de 500 vagas em aberto. O mês de janeiro finalizou com a oferta de 294 posições efetivas e 339 de estágio. Neste primeiro mês, as áreas mais buscadas foram Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis e Direito. O UCS Carreiras auxilia na confecção do currículo e no encaminhamento para vaga. O programa é destinado para a comunidade acadêmica, egressos e a população em geral. As informações podem ser obtidas diretamente na universidade.