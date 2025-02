Unidade Móvel realiza atendimentos na cidade de Farroupilha

Durante o mês de fevereiro, a prefeitura de Farroupilha, na Serra Gaúcha, disponibiliza uma unidade móvel de saúde à população de sete comunidades. Com o objetivo de levar atendimentos em saúde para a população do interior, a unidade disponibiliza imunização de todo o calendário vacinal para todas as faixas etárias, testes rápidos, coletas de citopatológico, que é o método de rastreamento do câncer do colo do útero, testes de glicose, assim como consultas médicas e odontológicas.

O secretário de Saúde Thiago Brambilla explica que a iniciativa foi criada há cerca de três anos, e faz parte do Programa Interior Com Mais Valor Saúde Para Todos, que visa atender a 34 comunidades do interior do município ao longo do ano. "A gente permite que esse ônibus percorra todo o interior, em média, de duas a quatro vezes por ano em cada comunidade, para que as pessoas possam fazer esse acompanhamento", explica.

Por não possuir uma alta demanda, no interior da cidade há somente duas unidades básicas de saúde. O objetivo central, segundo o secretário, é ampliar os atendimentos da unidade móvel. "Caravaggio só tem dois dias porque é a demanda de atendimentos que tem aquela comunidade. Se eu deixar o ônibus 15 dias, não vou ter agenda cheia, então a gente tenta otimizar recursos", diz.

A equipe da unidade, que se divide por turnos, é composta por duas técnicas de enfermagem, uma enfermeira, uma médica e uma dentista. Nos primeiros turnos, há as consultas de enfermagem, com o acolhimento para as vacinas e testes rápidos. Já em outros, há o atendimento realizado pelo dentista, pelo clínico geral ou pelo médico de Saúde da Família. Se necessário, a equipe realiza o encaminhamento para exames de imagem ou laboratoriais com especialistas.

Por ser móvel, os atendimentos são feitos no interior de um microônibus que circula entre sete comunidades até o fim do mês. Até esta sexta-feira, a unidade segue para a comunidade de Linha Sertorina. Entre os dias 10 e 14, ela estaciona em Linha Paese, e nos dias 17 e 18 a comunidade de Linha 30 recebe os atendimentos. Depois será a vez de Nova Sardenha receber a unidade, nos dias 19, 20 e 21. Para finalizar o mês, o programa passará por Linha Ely, entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

Os atendimentos estão disponíveis de segunda a sexta-feira, entre às 8h e às 11h, com retorno às 13h30 até às 16h30. Através do Programa Sábado do Trabalhador Rural, uma vez por mês são realizados atendimentos no turno da manhã, entre às 8h até às 12h. Neste mês, será no dia 15, na comunidade de Rio Branco.

Para ser atendido, o paciente que comparecer à unidade deve levar um documento de identificação e, caso o cadastro esteja desatualizado, levar um comprovante de residência para manter atualizado o cartão SUS. Os atendimentos podem ser realizados por ordem de chegada, mas se desejar, o paciente pode entrar em contato com a unidade móvel através do número (54) 9623-6256 para saber quais são os horários disponíveis.