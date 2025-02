Prefeitura de Gramado vai pagar rescisões de funcionários do Hospital Arcanjo São Miguel

A Câmara de Vereadores de Gramado aprovou, por sete votos, o projeto de lei da que autoriza a prefeitura a custear os acordos trabalhistas dos empregados do Hospital Arcanjo São Miguel (HASM). O projeto tramitou em regime de urgência. Com a aprovação, a prefeitura está autorizada a destinar R$ 15 milhões para os acordos trabalhistas dos funcionários do hospital. Conforme decisão da Justiça do Trabalho o pagamento poderá ser realizado em três parcelas, sendo a primeira em 24 de fevereiro, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes (março e abril).

Em setembro de 2023, a prefeitura confirmou a compra do hospital, que já operava sob intervenção do próprio município. A aquisição foi feita de forma parcelada, no entanto, a intervenção foi mantida até a transferência definitiva da titularidade, após a quitação das parcelas. Em 1º de fevereiro, o Grupo Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, assumirá a gestão do hospital, conforme processo licitatório. Assim, os funcionários empregados até 31 de janeiro tiveram seus contratos rescindidos. As verbas rescisórias eram de responsabilidade da Associação Franciscana de Assistência Social (Sefas), por ser a mantenedora, mas serão arcadas pelo município.

Por solicitação da prefeitura, todos os funcionários podem ser recontratados, exceto aqueles que optarem por não retornar à instituição. O objetivo é garantir a manutenção da qualidade dos serviços prestados.