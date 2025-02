Montenegro abre curso para função de caldeireiro

O Programa Qualifica Indústria está com inscrições abertas para uma nova turma do curso de Caldeireiro em Montenegro. A iniciativa realizada pela Braskem em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) oferece gratuitamente 25 vagas. Podem participar homens e mulheres com idade mínima de 18 anos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19/02, diretamente no Centro Profissional Senai de Montenegro (Rua Juvenal Alves de Oliveira, 850), local onde serão realizadas as aulas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3961.0920.

Segundo o gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS, Daniel Fleischer, o cronograma do curso é baseado em metodologia de ensino específica que oportuniza que os estudantes desenvolvam as competências técnicas em um curto espaço de tempo sendo, assim, mais efetivo. "Em muitas oportunidades, o curso de Caldeireiro funciona como a porta de entrada na área da indústria", resume.

As aulas ocorrerão de 24/02 a 05/05, sempre de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Durante as 180 horas de atividades, os alunos são capacitados em conteúdos técnicos que vão desde a montagem e manutenção de equipamentos e tubulações de caldeira até processos que envolvem a conformidade para com Normas Regulamentadoras (NR) relacionados à segurança e saúde do trabalhador.