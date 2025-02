Canoas tem 405 MEIs que ainda não sacaram auxílio estadual

Microempreendedores Individuais (MEIs) canoenses atingidos pela enchente histórica de maio do ano passado contam com uma ajuda financeira de R$ 1,5 mil do programa MEI RS Calamidades, do governo do Estado do RS. Em visita à Canoas, o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS, Gilmar Sossella, revelou que existem ainda 405 que não sacaram valores.

O programa beneficiou 4.248 microempreendedores individuais na cidade. O intuito é fazer uma busca ativa desses pequenos empresários para que saquem os valores. O saque dos recursos pode ser efetuado pelo beneficiado por meio do aplicativo Caixa Tem ou mediante comparecimento em uma agência da Caixa Econômica. Uma consulta referente a situação do requerente interessado pode ser feita no site (sosenchentes.rs.gov.br/mei-rs-calamidades).

Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoas, o programa estadual contemplou os MEIs com endereço registrado dentro da mancha de inundação das áreas afetadas, CNPJ e CPF ativos e em conformidade com a Receita Federal e Estadual. Quem já recebeu esse pagamento do programa está aptos a participar de uma consultoria grátis e, posteriormente, com a conclusão das atividades, recebem uma segunda parcela também de R$ 1.500,00, via Banrisul. O complemento financeiro será para uso exclusivo como capital de giro. As inscrições junto ao site da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs)responsável pela atividade, encerram no dia 28 de fevereiro.

Em Canoas, segundo Sossella, um total de 1.900 MEIs ainda não se inscreveram para a consultoria e possuem até o fim de fevereiro para agregar conhecimento ao seu negócio e garantir mais R$ 1,5 mil. A qualificação, com carga horária de nove horas, aborda temas como plano de negócios, gestão financeira, marketing e técnicas de vendas, e ocorre de forma online e gratuita.

As inscrições para essa etapa podem ser feitas pela internet pelos MEIs. Após a confirmação, um consultor da Pucrs entrará em contato em até cinco dias úteis pelo telefone cadastrado.