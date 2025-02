Calendário de competições de 2025 em Canela terá vôlei, futsal e beach tênis

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela divulga o calendário de competições de 2025. As inscrições para algumas competições iniciam na segunda-feira (10).

Entre os eventos, estão o Torneio de Dupla de Pênaltis que tem como inscrição 10 quilos de alimento; Bocha em Equipes, com taxa de R$ 224,00; Vôlei de Areia Feminino, tendo como inscrição, 10 quilos de alimento; Futsal Série Bronze com inscrição no valor de R$ 335,00; Futsal Sub-11 com inscrição de R$168,00 e Canastra em Duplas que terá como inscrição 10 quilos de alimento.

O Vôlei de Areia Feminino será limitado em 12 duplas. E o Torneio de Futsal Série Bronze - 3ª Divisão será limitado em 32 equipes. Uma das novidades neste ano é o Beach Tennis. O calendário está sujeito a alterações.