Trecho de Pouso Novo, na BR-386, é liberado para o trânsito após obras

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a CCR ViaSul concluíram as obras de recuperação no km 297 da BR-386, em Pouso Novo , restabelecendo completamente o tráfego na região. A via foi impactada pela enchente histórica de 2024. A responsável pela fiscalização e supervisão das concessões rodoviárias, acompanhou todo o processo, garantindo que as exigências de segurança e qualidade fossem atendidas.

Desde maio do ano passado, equipes atuaram de forma contínua na reconstrução da rodovia e do talude severamente danificados pela catástrofe climática. Durante os oito meses de trabalhos intensivos, o fluxo no local operou em sistema de pare e siga para garantir a segurança de motoristas e trabalhadores.

Com um esforço conjunto envolvendo cerca de 100 operários e mais de 50 máquinas, a obra foi conduzida de maneira ininterrupta até a liberação do tráfego. As intervenções incluíram a escavação e remoção da massa rompida, recomposição do terrapleno, execução de enrocamento em pedra, implantação de chaveta de contenção para estabilização da estrutura, além da recomposição da pista e do revestimento asfáltico, complementados por nova sinalização e dispositivos de segurança. No total, foram utilizados cerca de 30 mil m³ de pedra e mais de 1 mil toneladas de massa de concreto quente.

Embora as obras estejam concluídas, os trabalhos seguem no segmento, podendo ocorrer eventuais bloqueios pontuais sem impacto significativo na fluidez do tráfego. Motoristas devem permanecer atentos à sinalização e respeitar os limites de velocidade, especialmente devido à presença de trabalhadores e máquinas na região.