Fauna silvestre será tema de capacitação em Gramado

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, promove na sexta-feira (7), às 13h, no Parque dos Pinheiros, uma capacitação teórico-prática sobre Levantamento de Fauna Silvestre. A iniciativa é voltada aos analistas ambientais do meio biótico que atuam nos órgãos ambientais e tem como objetivo aprimorar conhecimentos sobre métodos modernos e eficazes de levantamento e monitoramento da fauna silvestre no licenciamento ambiental.