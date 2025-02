Mais de 1,8 mil alunos de Venâncio Aires retomam as aulas hoje

Com 14 escolas de Educação Infantil, a rede municipal de Ensino de Venâncio Aires recomeça o atendimento nesta semana. No total, 1.808 alunos estão matriculados para o ano letivo de 2025 nos educandários infantis. Na quarta-feira (5), iniciam as turmas dos primeiros nívels. Já para as crianças do NIA a semana é de efetivação da matrícula, quando os responsáveis devem ir até a escola para a qual a criança foi indicada para confirmar os dados e apresentar documentação.

Preparando a recepção aos estudantes, as equipes diretivas, monitores, atendentes, estagiários, professores contratados, agentes escolares e equipe de limpeza, iniciaram os trabalhos na segunda-feira (3). São aproximadamente 500 profissionais que atuam nas escolas de Educação Infantil, sendo que 350 retornaram hoje e os demais (150) no dia 19.

Neste ano, a Escola Infantil Vô Ismael, do bairro Xangrilá, inaugurada em 2023, passa a atender com sua capacidade total que é de 193 alunos, divididos em 10 turmas. Novas vagas também devem ser geradas com a construção da nova escola Frederico Reinaldo Closs, cujo projeto orçado em R$ 5,7 milhões está em fase de ajustes com a Caixa Econômica Federal. A obra que será realizada no bairro São Francisco Xavier está dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Reconstrução, tendo emvista que o antigo prédio foi danificado pela calamidade climática de maio do ano passado, no município.

Com as ampliações na oferta de vagas, o município pretende sanar a lista de espera por matrículas que atualmente, conforme o portal transparência da prefeitura, é de 214 crianças na lista de espera. Além das crianças que frequentam a Educação Infantil nas escolas da rede, o município também faz a compra de 175 vagas na rede privada.

Além disso, das estruturas físicas, o município também vem investindo nas contratações de servidores para atuar nas escolas. Até o momento, 53 servidores e 13 agentes escolas se somam ao quadro de profissionais para reforçar a qualidade do atendimento na Educação Infantil em 2025.