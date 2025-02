Casos de esporotricose felina são identificados na cidade de Sapiranga

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Ecológica de Sapianga vem realizando, desde o ano passado, o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de casos de esporotricose felina. A doença, causada por um fungo, afeta principalmente gatos, mas também pode ser transmitida a humanos e outros animais. Até o momento, 31 gatos foram diagnosticados com a doença, sendo que 22 estão em tratamento, um está curado e oito vieram a óbito. Outros oito casos suspeitos ainda estão sendo investigados.

Apesar dos óbitos registrados, a veterinária Roberta Wilborn, responsável pelos atendimentos, reforça que a doença tem cura e que os números atuais refletem o início recente do tratamento na cidade. "Dos que estão em tratamento, já observamos melhoras, como aumento do apetite e recuperação da saúde", explica.

Quanto aos sintomas, a esporotricose felina se manifesta principalmente por feridas que não cicatrizam, muitas vezes localizadas na região da face (focinho, boca, nariz e orelhas), mas que também podem aparecer em qualquer parte do corpo. Outros sinais incluem dificuldade para respirar, aumento de volume no nariz, espirros e secreção nasal.

Ao identificar animais com esses indicativos, a orientação é evitar contato direto com as áreas infectadas e não permitir arranhões e mordidas. Além disso, o tutor deve separar o animal com suspeita de infecção dos demais pets que convivem no mesmo espaço.

Com o diagnóstico positivo, o tratamento do animal é iniciado imediatamente. A duração varia de três a oito meses, dependendo da gravidade do caso. Após iniciado, a pasta realiza acompanhamento a cada 15 dias, entregando medicamentos para o período e avaliando a evolução do quadro clínico.