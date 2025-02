Programa Juro Zero liberou 100% dos recursos em Santa Maria

A edição do Programa Juro Zero 2024 chegou ao fim em janeiro com 100% do valor disponível liberado para microempresários, microempresas e autônomos. Com isso, a iniciativa movimentou R$ 3.375 milhões em Santa Maria ao longo do último ano. Este valor beneficiou um total de 392 empreendedores, sendo 380 formalizados com CNPJ e 12 profissionais autônomos. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação trabalha na continuidade do programa para 2025.

Por meio do programa, empresários tiveram acesso a até R$ 10 mil em crédito, parcelados em até em 11 vezes. As duas últimas prestações, referente aos juros, foram pagas pelo município. Para cumprir com o compromisso de acesso ao crédito, a prefeitura subsidiou R$ 750 mil durante a vigência do programa. Com isso, segundo levantamento feito pelo Executivo, a iniciativa oportunizou o fortalecimento de 200 empregos e a projeção de 124 novos empregos através do Juro Zero.

"A microeconomia é pilar do desenvolvimento econômico e o Juro Zero faz toda a diferença na utilização dos empreendedores porque também oferecemos orientações técnicas em parceria com o Sebrae. Essa é a essência da gestão atual: o desenvolvimento sustentável, a geração de emprego e renda, a melhoria do ambiente econômico de negócios", reforça o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Ronie Gabbi.

Do total de empreendedores contemplados com o Juro Zero, cerca de 47% do valor concedido foi liberado para mulheres. Conforme Gabbi, a participação do público feminino no programa reforça as medidas tomadas para tornar o mundo dos negócios um ambiente mais igualitário. O Juro Zero foi criado em 2020 para dar suporte aos empreendedores durante a pandemia da covid-19. Desde então o programa já passou por três edições.