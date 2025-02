Carnaval de Arroio do Sal vai contar com novidades em 2025

O Carnaval da cidade de Arroio do Sal ganha novos contornos a partir desse ano. Com o apoio da Lei Aldir Blanc, o projeto impulsiona algo que vem acontecendo há quase cinco décadas com recursos da população e de amigos que acreditam no carnaval e espalham a sementinha da folia no Litoral Norte.

Anualmente, a cidade do Litoral Norte sedia festejos que atraem milhares de visitantes e moradores. A celebração inclui uma mostra de samba enredo na Praça da Emancipação, onde blocos e escolas carnavalescas apresentam seus sambas enredo enquanto a corte do carnaval é escolhida. Os desfiles acontecem de sexta a segunda-feira na avenida Assis Brasil, reunindo um grande público em arquibancadas e camarotes, além de veranistas que se acomodam ao longo da avenida para desfrutar do espetáculo.

No ano de 2025, com o projeto incluído na lei de fomento à cultura, o projeto marcará um avanço, ao lançar um programa que não só celebra o Carnaval, mas também promove a educação e a capacitação dos foliões na criação de uma montagem carnavalesca completa. A ação contará com a colaboração direta de 28 profissionais.

Para esta edição, a escola de samba Clube dos Amigos Malandros de Arroio do Sal, chamada de Camas já está em fase de ensaios e convida os foliões a entrarem nessa ideia, seja participando de alas, da bateria, ou prestigiando os ensaios da escola. E tem muitas novidades no decorrer do ano de 2025, quando a escola proporcionará oficinas a fim de qualificar suas alas e seus parceiros. Oficinas de percussão, estudos de temas para enredos, harmonia e samba enredo, adereços, fantasias, entre outras, destacam-se nas propostas da escola, que vem forte e engajada.

A transformação do Camas em uma escola de samba ocorreu em 2006, quando o grupo começou a adotar elementos característicos do carnaval tradicional dos concursos do Rio de Janeiro e de outras capitais. Desde então, a agremiação cresceu significativamente, contando com cerca de 300 componentes e conquistando quatro títulos no carnaval local. Além de se apresentar em seu desfile principal, que ocorre durante o Carnaval, na Avenida Assis Brasil, a escola também participa da Mostra de Samba Enredo, da Festa do Pescador e de diversos outros eventos ao longo do Litoral Norte gaúcho, contribuindo para o fortalecimento da cultura local.