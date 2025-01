Consórcio se manifesta sobre possíveis novos pedágios na BR-116

A possível instalação de novos pedágios no trecho Sul da BR-116 tem gerado temor para associações locais. O Consórcio Intermunicipal Centro Sul, composto por 16 municípios da região Centro-Sul do Rio Grande do Sul, emitiu uma nota na sexta-feira (31) em que manifesta preocupação com a proposta de instalação de novas praças de pedágio, incluindo uma em Camaquã.