Parque de Lajeado ganha totem para recarga de celulares

A prefeitura de Lajeado instalou um totem de recarga para celulares no Parque do Engenho, utilizando energia gerada pela roda d'água do engenho. A réplica da roda d'água, que resgata a história do primeiro complexo industrial de Lajeado, originalmente usado como engenho de serra e moinho de cereais, agora gera energia sustentável para os frequentadores do parque.