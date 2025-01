São Borja estuda decreto de situação de emergência por conta da seca

Com os impactos da estiagem afetando a produção agropecuária no município, o prefeito de São Borja, José Luiz Rodrigues Machado esteve em reunião com a equipe da Prefeitura, a fim de tratar sobre a emissão de decreto de situação de emergência. A estiagem tem trazido prejuízos significativos aos agricultores com perdas nas lavouras de arroz, soja e pastagens.