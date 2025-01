Gramado vai receber R$ 33 milhões do governo federal

A prefeitura de Gramado confirmou o recebimento de cerca de R$ 33 milhões para a recuperação de pontos do município que foram danificados pelo evento climático que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado. Os recursos são provenientes do governo federal, sendo que o município entrará com uma contrapartida no valor de R$ 10 milhões. O Plano de Trabalho encaminhado pela Prefeitura de Gramado foi aprovado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no último dia 30 de dezembro.