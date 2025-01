Avançam as obras no acesso asfáltico a Ametista do Sul

O acesso asfáltico a Ametista do Sul pela ERS-591, no norte gaúcho, está com os primeiros quilômetros finalizados. Executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) - a obra conta com um investimento de R$ 25,67 milhões do Tesouro do Estado.

Dos 8,86 quilômetros entre o município e o distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, 3,2 km já estão totalmente concluídos, com a capa asfáltica e a sinalização implementadas entre os km 0 e km 2,6, e do km 8,3 ao km 8,86. No total, a obra de pavimentação está 65% concluída - pois as demais etapas, como terraplenagem, drenagem e base asfáltica, avançam em outros trechos.

Atualmente, as atividades se concentram na terraplenagem, na sub-base e na base em vários pontos do trecho. A previsão é de que a ligação asfáltica seja entregue no segundo semestre de 2025.

"Estamos avançando conforme o cronograma, com foco na qualidade e na segurança da rodovia. A conclusão desse acesso trará impactos positivos para a economia local e melhorará significativamente a mobilidade dos moradores", afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.