Fábrica de biscoitos terá feirão de empregos na Serra

Uma indústria do ramo de alimentos está com vagas abertas com início imediato, na unidade de Bento Gonçalves. Um feirão de vagas de emprego na Isabela acontecerá nos próximos dias 7 (terça) e 8 (quarta), das 8h30 às 11h e 14h às 17h. No dia 9 de janeiro, quinta, os candidatos poderão comparecer entre 8h30 e 11h.