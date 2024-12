RGE vai construir nova subestação na cidade de Imigrante

Para reforçar a disponibilidade e confiabilidade do sistema elétrico para o Vale do Taquari, a RGE deu início à construção de uma nova subestação no município de Imigrante. Com investimento total de R$ 33,7 milhões a obra vai beneficiar de forma direta cerca de 10 mil moradores dos municípios de Imigrante, Colinas, Coronel Pilar, Boa Vista do Sul e Roca Sales.