Cidade de Feliz terá ação de troca de plástico por presentes

A cidade de Feliz terá mais uma edição do "Natal Mais Feliz". A ação acontecerá junto com o evento de Natal da prefeitura de Feliz, no Parque Municipal, no dia 14 de dezembro, das 16h às 18h. A programação conta com brinquedos infláveis, árvore de desejos, pintura em rosto e oficina de bolha de sabão.