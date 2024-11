Prefeitura de Estrela envia projeto de desconto no IPTU para áreas alagadas

A prefeitura de Estrela protocolou, nesta quinta-feira (21), cinco projetos de Lei na Câmara de Vereadores. O primeiro deles garante desconto de 25% no IPTU do próximo ano para todos que foram atingidos nas enchentes, que conforme estudo divulgado pela Ufrgs, representam 50,56% dos imóveis do território. Outra proposta, na mesma área, isenta do pagamento do imposto aqueles que tiveram o imóvel destruído e considerado inabitável pelos órgãos competentes, alcançando cerca de 690 moradias.