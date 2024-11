Capão da Canoa recebe festival internacional de danças típicas

Capão da Canoa, no litoral Norte do RS, receberá, na sexta-feira (8) e sábado (9), o 1º Danzpare Juvenil Brasil, festival internacional com danças típicas de 16 países da Europa e da América Latina. Um palco especial, no meio da piscina com ondas do Acqua Lokos Parque Hotel, receberá as apresentações do evento realizado pela primeira vez na categoria juvenil no Brasil, com danças típicas de cada nacionalidade.