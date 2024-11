Caxias do Sul prorroga estado de calamidade pública

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por meio do decreto nº 23.345, prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2024 o estado de calamidade pública no município, em virtude de eventos climáticos, decorrentes das fortes chuvas que ocorreram em maio. Ficam mantidas as disposições contidas no decreto nº 23.098, de 02 de maio de 2024.