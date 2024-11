Gramado alerta para prazo de recurso no Auxílio Reconstrução

O Governo Federal abriu nessa segunda-feira (4) a possibilidade das famílias não aprovadas no Auxílio Reconstrução a ingressarem com recurso administrativo. Em Gramado, o responsável familiar cadastrado no programa deverá contatar a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, através do telefone (54) 3286 4349 ou pelo WhatsApp (54) 98418 5312, para agendar atendimento presencial, até o dia 22/11/2024.