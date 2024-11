Procon Pelotas divulga pesquisa de preços de outubro

O Procon Pelotas realizou pesquisas comparativas dos preços de combustíveis e gás de cozinha no mês de outubro de 2024. O Serviço de Educação ao Consumidor do órgão no município pesquisou 26 estabelecimentos para os combustíveis e 20 para o gás de cozinha, todos autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).