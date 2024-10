Ação recolhe 20 caminhões cheios de lixo em Caxias

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Caxias do Sul realizou a limpeza da rua Líbera Rizzo, no bairro Esplanada. No total, foram retirados cerca de 200 toneladas de entulhos, como roupas, pneus, cadeiras, camas, sofás e armários velhos. Foi preciso fazer 20 viagens de caminhões caçamba. A equipe de terraplanagem também fez o patrolamento e cascalhamento da rua para melhorar as condições de trafegabilidade.