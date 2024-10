Erechim decreta situação de emergência pelas chuvas

Com o levantamento parcial de 185 residências danificadas, 23 quedas de árvores e uma pessoa ferida, as equipes da Defesa Civil de Erechim estão concentrando esforços para consertar os destelhamentos e retirar na totalidade as árvores que sofreram queda. Por conta disso, a prefeitura declarou situação de emergência em toda área do município de Erechim.