Escola estadual de Arroio do Meio é recuperada após enchente

Após a realização de uma obra emergencial, a Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, única instituição da rede estadual em Arroio do Meio, retornou às atividades presenciais em setembro. A escola, que atende mais de 500 estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental até o 3° ano do Ensino Médio, foi gravemente atingida pela enchente de maio.